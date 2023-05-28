 الحكومة الألمانية: هناك حاجة لاستثمارات بقيمة قرابة 90 مليار يورو لأجل السكك الحديدية - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية: هناك حاجة لاستثمارات بقيمة قرابة 90 مليار يورو لأجل السكك الحديدية

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 12:50 م


أعلنت الحكومة الألمانية أنها بحاجة لاستثمارات بقيمة 88 مليار يورو تقريبا حتى عام 2027 من أجل استعادة لياقة شبكة السكك الحديدية في ألمانيا وجعلها أكثر جاذبية وموثوقية.

وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على استجواب من النائب البرلماني بحزب اليسار الألماني المعارض، فيكتور برلي، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

يشار إلى أن نصف هذه الأموال متوفر بالفعل لأجل الهيئة، حيث هناك 43 مليار يورو تقريبا مخصصة لتمويل السكك الحديدية في الميزانية الألمانية.

وتم تناول كيفية توفير بقية الأموال التي تحتاجها الهيئة بقيمة 45 مليار يورو تقريبا في وثيقة قرار من قادة الائتلاف الحاكم قبل بضعة أشهر.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على البرلماني اليساري أنه من المقرر تغطية هذا الاحتياج ماليا بقدر الإمكان بحلول عام 2027.

وقال بيرلي: "يجب بدء حملة الاستثمارات على الفور.. يجب أن تصير السكك الحديدية أكثر جاذبية وبديلا للسيارات خاصة في المناطق الريفية".


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