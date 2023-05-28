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أول تعليق من مبابي بعد تتويج سان جيرمان بالدوري الفرنسي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 3:16 ص

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، على تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الـ 11 في تاريخه.

وكان فريق سان جيرمان قد تعادل مع نظيره ستراسبورج مساء السبت، ليحسم لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي قبل خوضه الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «أبطال فرنسا.. اللقب الـ 11»

وأضاف: «سيداتي سادتي في كل أنحاء العالم، باريس سان جيرمان، هو أكبر ناد في فرنسا».

وأصبح النادي الباريسي أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 11 مرة، منهيا الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الـ10 ألقاب.


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