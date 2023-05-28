استولى صاحب مكتب استيراد وتصدير، على 5 ملايين جنيه من المواطنين بمركز أخميم في محافظة سوهاج؛ لتشغيلها بالاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، ولكنه لم يفِ بوعده.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إشارة من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغ من "م. أ. خ .ع"، 44 عاما، صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية، و3 آخرين ويقيمون دائرة مركز أخميم، بتضررهم من "ع. ح. ح. ع"، 45 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويقيم بأخميم؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية تقدير بـ5 ملايين جنيه؛ لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل أرباح نصف سنوية، ولم يفِ بوعده أو رد المبالغ المالية.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.