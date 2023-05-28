محافظ جنوب سيناء يفتتح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع، الذي أنشأ ضمن خطة التطوير التي تتبناها المحافظة مع مستثمري القطاع الخاص، والذي يتضمن 34 نشاطًا خدميًا متنوعًا، مثل "مطعم فلافل و مقلوبة، ومقهى شرقي، وسوبر ماركت، إضافة إلى عدد من الخدمات المتنوعة.

وتجول المحافظ داخل السوق التجاري، وأكد على تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة، لضمان تشغيل سياحي لائق مؤَمن على أعلى مستوى، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم به.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الاهتمام بتقديم خدمات لرواد منطقة نويبع يساهم بشكل رئيسي في توفير احتياجات المترددين عليها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتميزة بالمدينة نظرًا لكونه قائم على خدمة الرواد، كما أنه يتميز يتنوع الخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها السائحين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجري التركيز خلال الفترة المقبلة لإضافة مناطق جديدة بعدد من المحافظات.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، بالشكر إلى القائمين على المنطقة بعد تحويلها لمنطقة جاذبة بعدما كانت عشوائية تماما، وفتحتها أمام المواطنين لتكون متنفس جديد لأهالي المنطقة بشكل عام.

وأكد أنه المشروع يوفر نحو 150 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تقدم كافة سبل الدعم للمستثمرين لخلق مشروعات جديدة تتناسب مع إمكانيات المدينة الواعدة بمقوماتها السياحية لتنشيط السياحة.