رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة

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هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الديمقراطية.

وقال أشتية في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية: "ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها".

وتابع: "هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا".​​​​​​​

وحصل أردوغان على أكثر من 54٪ من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية التركية.

ويستعد أردوغان لالقاء خطاب النصر بعد قليل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا بتوقيت تركيا، وأغلقت في الخامسة مساء. واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة.