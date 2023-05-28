المخرجان مايكل جيلينك وآرون هورفاث يجذبان الأضواء لأفلام ألعاب الفيديو بـ«الأخوان سوبر ماريو»

• الفيلم يتجاوز المليار دولار خلال أقل من شهر.. ويصبح ثامن أعلى أفلام الأنيميشن تحقيقًا للإيرادات

استطاع المخرجان مايكل جيلينك وآرون هورفاث، بفيلمهما «الأخوان سوبر ماريو ــ The Super Mario Bros Movie»، كسب الرهان على جذب الجمهور لمشاهدة أفلام تعتمد على ألعاب الفيديو، والتى كانت يطاردها الإخفاق سواء فى تحقيق إيرادات أو فى ترجمة الطبيعة الخيالية للعبة الفيديو إلى فيلم سينمائى، مؤكدين أن أكبر التحديات التى واجهتهما هو التغلب على الانطباع المخزى الذى تركته المحاولة السابقة عام 1993، من تحويل أكثر ألعاب الفيديو شهرة «سوبر ماريو» التى أصدرت لأول مرة عام 1985، إلى فيلم يخلد نجاح اللعبة ويوثق مدى متعة وتأثر الجمهور بها.

وأكد الثنائى على أنهما تجنبا كل السلبيات التى شاهدوها فى المحاولات السابقة من تحويل شخصية لعبة الفيديو لفيلم، وفشلت فى خلق صلة تعلق بين هذه الأفلام والجمهور، وأن أكثر ما ساعدهم فى صناعة الفيلم هو الطريقة التى تخيلوا بها «ماريو» ومغامراته فى صغرهم، مشيرين إلى أن «الأخوان سوبر ماريو» أعاد الحنين إلى عشاق اللعبة وسافر بهم إلى سن الطفولة التى عاشوها وهم يستمتعون بهذه اللعبة، وأن الأطفال الذين يدخلون الفيلم بصحبة عائلاتهم تعلقوا بالشخصيات، مما أثار الفضول لديهم للبحث عن لعبة «سوبر ماريو».

وزادت تحديات المخرجان مايكل جيلينك وآرون هورفاث، مع إعلان أن الممثل كريس برات هو من سيؤدى صوت شخصية «ماريو»، حيث قابلا كما مهولا من انتقادات الجمهور، بسبب رؤيتهم إن صوت «برات» لا يناسب أو يتلاءم مع «ماريو»، معللين ذلك بأن شخصية كريس تنتمى لطبقة الأصوات الهادئة إلى جانب لهجته الثقيلة وأنه مجرد شخص يقرأ السطور ولا يستطيع أداء الانفعالات المناسبة للمواقف، مؤكدين أن ذلك هو النقيض تماما لـ«ماريو» الشخصية الكرتونية المفعمة بالحيوية والنشاط، وهو زادت حدته عقب طرح الإعلان الترويجى للفيلم، ولم يستطع خبراء السينما والنقاد أن يتوصلوا إلى سبب نجاح الفيلم وتخطيه لكل التوقعات التى بنيت بناء على الهجوم والانتقادات التى واجهها.

ودافع المخرجان مايكل جيلينك وآرون هورفاث عن كريس برات منذ الحظة الأولى للهجوم عليه، خاصة أنه نجم بارز فى هوليوود، ومعللين اختيارهم له، بأنهم يرون أنه أنسب اختيار يقوم بأداء صوت «ماريو» الذى تخيله منذ أن لعبوا لعبة الفيديو الخاصة بالشخصية لأول مرة فى صغرهم.

ونجح فيلم «الأخوان سوبر ماريو ــ The Super Mario Bros Movie» فى حفر اسمه بتاريخ السينما بفئة أفلام «الأنيميشن»، حيث أصبح الفيلم الحادى عشر فى هذه الفئة الذى تكسر إيراداته حاجز المليار دولار، وليأتى كرابع أعلى فيلم بهذه الفئة تحقيقا للإيرادات، محققا مليار دولار و258 مليون 506 ألف، وذلك بعد أفلام «الأسد الملك ــ The Lion King» الذى حقق مليار دولار و657 مليونا و713 ألفا، والجزء الثانى من فيلم «ملكة الثلج ــ Frozen» الذى حقق مليار دولار و450 مليونا و26 ألفا، وفيلم «ملكة الثلج ــ Frozen» الذى حقق مليار دولار و290 مليونا.

وأصبح «الأخوان سوبر ماريو» الذى تكلف إنتاجه 100 مليون دولار، أول أفلام 2023 التى تتجاوز المليار دولار، كما أصبح الفيلم الخامس الذى يتجاوز المليار دولار خلال حقبة ما بعد وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، لينضم لأفلام «أفاتار 2 ــ Avatar»، و«الرجل العنكبوت: لا عودة للوطن ــ SpiderــMan: No Way Home»، و«توب جن: مافريك ــ Top Gun: Maverick»، و«العالم الجوراسى: الهيمنة ــ Jurassic World Dominion».

وبعدما حقق الفيلم افتتاحية فاقت توقوعات صناعه والنقاد وخبراء السينما، بإيرادات بلغت 380 مليون دولار عالميا، وحافظ على صدارة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية لأربعة أسابيع على التوالى. يتوقع خبراء السينما أن الفيلم سيتواجد فى المراكز الثلاثة الأولى تحقيقا للإيرادات فى فئة أفلام «الأنيميشن».

فيلم «الأخوان سوبر ماريو» مستوحى من لعبة الفيديو «سوبر ماريو»، وتدور أحداثه فى إطار من المغامرات والخيال، حيث يسافر «ماريو» عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه «لويجى»، ويخوضان العديد من المغامرات من أجل إنقاذ إحدى الأميرات. وهو من تأليف ماثيو فوجل، وإخراج مايكل جيلينك، وآرون هورفاث، وقام بأداء الأصوات فيه كل من كريس برات، وتشارلى داى، وأنيا تايلور جوى، وجاك بلاك، وسيث روجان، وفريد أرميسين، وكيفن مايكل ريتشاردسون، وكيجان مايكل كاى، وتشارلز مارتنيه، وسباستيان مانيسكالو، وخارى بايتون، وإريك باوزا.