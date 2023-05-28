قال التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، إنه أحس بوجود مجاملات للنادي الأهلي في الكرة المصرية، خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء.

وأضاف ساسي في تصريحات تليفزيونية: «تعرضت للإيقاف 6 مباريات في واقعة سقوط سماعة حكم المباراة، وبعدها قدمت اعتذاري وكانت أول مرة أفعل هذه الحركة، خاصة، وأنني لم ألمس الحكم وتم احتسابه خطأ غير رياضي ، لا أحب المقارنة مع أحد لكن هناك بالفعل فوارق بسيطة في التعامل بين الأهلي والزمالك».

وتابع لاعب الزمالك السابق: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، استغربت جداً من الحضور الجماهيري للفريق المنافس كان بنسبة أكبر ولم يكن الأمر بالتساوي، في مباراة بحجم نهائي افريقيا إما أن يكون الأمر بالتساوي في الحضور الجماهيري أو عدم توجد جماهير من الأساس".