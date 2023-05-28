رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لحماية المصطافين من الغرق

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطئ، واتخاذ التدابير على الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر؛ للحفاظ علي سلامة المصطافين.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة، وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

وشدد عبدالرازق على مستأجري شواطئ العجمي باتخاذ الاحتياطات اللازمة نظراً لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وأهابت محافظة الإسكندرية رواد الشواطىء المفتوحة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.