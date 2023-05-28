قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه وجه بتشكيل لجنة للمرور على المجازر والتأكد من توافر كافة الامكانيات بها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، معلنًا فتح المجازر لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، مع إحكام السيطرة عليها؛ لمنع دخول أو خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، أنه وجه بتكثيف حملات التفتيش على المحلات، وأماكن ذبح الدواجن، ومحلات بيع الأسماك وثلاجات الحفظ والتجميد، والمطاعم والفنادق، خلال الفترة المقبلة للتأكد من صلاحية الأغذية التي تقدم للمواطنين ورواد المحافظة، ومنع ذبح الأضحى بالشوارع والميادين العامة، والتخلص من مخلفات الأضاحي بشكل أمن بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومفتشي الطب البيطري بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك، إضافة إلى التوعية بعدم التخلص منها داخل شبكات الصرف الصحي، وتحرير محاضر وغرامات فورية للمخالفين.

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى، بتجهيز المجاز، وتشكيل لجان لعقد لقاءات وندوات إرشادية للمواطنين، بهدف نشر الوعي عن كيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها، والتأكد من وجود الأختام على اللحوم، وإبراز أهمية الذبح داخل المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض، ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأكدت أنه جار تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وشوادر ومنافذ وسيارات بيع اللحوم بكافة مدن المحافظة، والتأكد من سلامة التخزين والحفظ، ومطابقة اللحوم المجمدة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.