رئيس جامعة طنطا: استراتيجيتنا تستهدف دعم رؤية مصر 2030

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا والتي تضم في عضويتها، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار المالي للجامعة، والمستشار الهندسي للجامعة، ومستشار الجامعة لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، ومستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، والمستشار الصحفي للجامعة، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن اللجنة الاستشارية العليا تختص بالنظر في كل ما يتعلق بالجامعة من الخطط الاستراتيجية للتطوير المؤسسي.

وأشار إلى أن استراتيجية الجامعة تستهدف دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتولى الجامعة اهتماما كبيرا بدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال دعم مبادرة "حياة كريمة"، وتوجيه القوافل الطبية الشاملة لخدمة المرضى في مختلف القرى والمراكز المحافطة.

وكشف عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الجامعة الجاري تنفيذها بالجامعة، وتشمل عددا من المشروعات التعليمية والإدارية والبحثية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن وتشغيلها وتوظيفها لخدمة العملية التعليميه والبحثية والإدارية بالجامعة.

ووجه بإطلاق المنصة الخاصة بالمرحلة الثانية للحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة؛ لقياس مؤشرات الآداء بقطاعات الجامعة المختلفة في أسرع وقت.