انطلاق تصفيات السباحة بالنادي الاجتماعي بمطروح

أعلن الدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، عن انطلاق تصفيات السباحة التمهيدية بين أبطال السباحة، بمراكز المحافظة في النادي الاجتماعي تمهيدًا لاختيار 30 بطلًا وبطلة، للمشاركة في بطولة البحر الأحمر للمحافظات الحدودية في يونيو المقبل.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن التصفيات تستهدف مواليد ما بين 2000 حتى 2010، للتنازل في سباقات 100 متر حر، و100 متر صدر، و100 متر فراشة، 200 متر متنوع فردي، فضلًا عن أنه لا تنتهي التصفيات باختيار 15 بطلًا و15 بطلة للمشاركة في نهائيات بطولة البحر الأحمر للمحافظات الحدودية في يونيو المقبل.

وأكد أن التصفيات تبدأ من الـ9 صباحا، وتستمر حتى ما بعد الـ 3 مساءً بحمام النادي الاجتماعي، وتحت إشراف لجنة فنية تم تشكلها من إدارة مراكز الشباب برئاسة الكابتن سامى حسن.