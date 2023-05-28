تزخر صحراء محافظة جنوب سيناء بالأودية الجبلية الخلابة التي تجذب السائحين، خاصة من محبي السياحة البيئية والتجول داخل الطبيعة، وعلى الرغم من أن هذه الأودية الجبلية رحلة التجول بها تكون شاقة إلا أن آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم يحرصون على زيارة هذه الأودية؛ للاستمتاع بالطبيعة التي ترسم لوحة فنية طبيعية خلابة.

ومن أهم هذه الأودية، وادي الأخدود الملون، الذي يعد لوحة فنية ذات ألوان طبيعية تتعانق مع السماء والأرض في مشهد خلاب يأثر النفوس.

ويقول أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن صحراء سيناء تزخر بالجبال الملونة التي ترسم لوحة فنية تأثر النفوس، ويطلق على الأودية التي تتميز تكثر فيها الجبال الملونة اسم الكانيون، ويوجد في سيناء الكانيون الأبيض، وكانيون كبير، والكانيون الملون، وكانيون عرادة، وكانيون سالمة، وأخيرًا كانيون الأخدود الملون، الذي يعد أفضلهم وأكثرهم جاذبية لكون الجبال فيه تمتزج بها العديد من الألوان، مما يجعلها تحفة طبيعية وهو يعتبر أحد العجائب الطبيعية على أرض سيناء.

وأوضح، أن كانيون الأخدود الملون ليس مجرد وادي، إنما هو عبارة عن متاهة بين جبال يتراوح ارتفاعها بين 40 حتى 80 مترًا، وهذه الجبال تتلون باللون الأصفر والأرجواني والأحمر، وهذه الألوان ترسم على الجبال بأنماط فريدة شبيهة بالدوامات، مشيرًا إلى أن أعظم الفنانين في الرسم من حول العالم لا يستطيعون رسمها بهذا الجمال إلا بعد النظر إليها والتدقيق فيها لفترة طويلة.

وأكد أن الأخدود الملون، يوجد في النطاق الجغرافي لمدينة نويبع، ويقع على بعد نحو 90 كيلو مترا من شمال مدينة دهب، وعلى بعد 3 كيلو مترات من مدينة نويبع، وتكون الصخور به ملونة على شكل منحدرات بتشبه مجرى نهر جاف، ويبلغ طولها نحو 800 متر، وتم تشكيل الوادي بهذا الجمال الرائع نتيجة لتفاعل مياه الأمطار والسيول الشتوية وعروق الأملاح المعدنية، التي حفرت لها قنوات وسط الجبال بعد تدفقها لمئات السنين.

وأضار رئيس شعبة السياحة والفنادق، إلى إنه جرى تسمية الوادي الملون بهذا الاسم لكثرة ظلال الألوان التي تكسو جدرانه، مع عروق الأملاح المعدنية التي ترسم خطوطًاً على أحجاره الرملية والجيرية، وتضفي عليها ألوانًا قرمزية وبرتقالية وفضية وذهبية وأرجوانية وحمراء وصفراء.