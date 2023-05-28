اتصالات الإماراتية تعلن وقف قنوات «بي إن» ضمن خدماتها أول يونيو

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، إن قنوات "بي إن"، لن تكون متاحة ضمن خدمتها التليفزيونية "إي لايف تي في"، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، دون تقديم سبب لذلك.



وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، أن الشركة سترسل المزيد من التحديثات إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو من خلال موقع الشركة على الإنترنت قبل ذلك الموعد.



ولم تقدم الشركة، سببا وراء هذا التغيير.



وتعمل مجموعة قنوات "بي إن" القطرية المملوكة للدولة في 5 قارات، وتمتلك حقوق البث لبعض أكبر الأحداث الرياضية في العالم في سوقها المحلية في الشرق الأوسط.