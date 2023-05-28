المعارضة التركية تشتكي من تعرض مراقبي الانتخابات الرئاسية للهجوم



قال أوزوغور أوزيل نائب زعيم المعارضة في تركيا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن مراقبي الانتخابات التابعين للحزب في قرية في جنوب شرق البلاد تعرضوا لهجوم.

وكتب أوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تغريدة قال فيها إن مراقبي الانتخابات التابعين للحزب في القرية تعرضوا للهجوم، كما تم كسر هواتفهم بعدما اعترضوا على مخالفات في عملية التصويت.

وأوضح أن الواقعة حدثت في قرية في محافظة شانلي، كما أن السياسي على صقر الذي ينتمى لحزب الشعب الجمهوري كان في موقع الحادث. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وقال أوزيل إنه لم تكن هناك قوات أمن كافية وقت وقوع الحادث، وطالب السلطات بضمان أمن الانتخابات.