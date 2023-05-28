ألمانيا: مئات الأشخاص يحتجون على حفل للمغني البريطاني ووترز المتهم بمعاداة السامية

تظاهر نحو 400 شخص، أمام قاعة الحفلات في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأحد؛ احتجاجا على حفل لمغني الروك البريطاني روجر ووترز المتهم بمعاداة السامية.



وسيقام الحفل في وقت لاحق من مساء اليوم.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت ميشائيلا فورمان مسئولة العلاقات السياسية في الجالية اليهودية في فرانكفورت، إن المحتجين يرغبون في البعث بإشارة ضد معاداة السامية وضد كراهية إسرائيل وضد نظريات المؤامرة.



ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل عبارات مثل: "نحن نقف إلى جانبك يا إسرائيل"، و"وددنا لو أنك لست هنا يا روجر ووترز"، في إشارة إلى واحدة من أشهر أغاني مجموعة الروك "بينك فلويد" التي شارك ووترز في تأسيسها.



وكانت الليلة المعروفة في الحقبة النازية بليلة الكريستال في عام 1938، شهدت تجميع أكثر من 3000 رجل يهودي داخل قاعة الحفلات في فرانكفورت التي سيقام بها الحفل، حيث تم احتجازهم هناك وتعرضوا لمعاملة سيئة قبل أن يتم ترحيلهم في نهاية المطاف.



وخلال مظاهرة اليوم، تلا تلاميذ أسماء من هؤلاء الضحايا للتذكير بهم.



وكان ووترز تعرض في الفترة الأخيرة بشكل متكرر لاتهامات بمعاداة السامية، وهناك انتقادات في كل أنحاء ألمانيا لظهوره.



ومن المفترض بالأساس أن يتم إلغاء الحفل المقرر في فرانكفورت بسبب اتهام ووترز بمعاداة السامية، لكن ووترز رفع دعوى ضد هذا القرار وحصل من المحكمة الإدارية في فرانكفورت في نهاية أبريل الماضي على حكم يمنحه الحق في إقامة الحفل.



واستندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ حرية الفن.