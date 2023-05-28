تقرير: إسرائيل في ذيل القائمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي من حيث المساواة بين الجنسين



جاءت إسرائيل في ذيل القائمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب ما ورد في تقرير صدر مؤخرا عن مؤشر المؤسسات الاجتماعية والجنسانية، بشأن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه بعد دراسة حجم التمييز الذي يُمارَس ضد المرأة في 179 دولة، تعمق التقرير في أربعة معايير أساسية، وهي: التمييز داخل الأسرة، والحماية والأمن الشخصي، والوصول إلى الموارد المالية، وممارسة الحريات المدنية.

والهدف من التقرير هو تقديم رؤى بشأن كيفية مساهمة القوانين والأعراف الاجتماعية وممارسات الدولة في توسيع أو تضييق الفوارق بين الرجال والنساء.

وباستخدام مقياس من صفر إلى 100، حيث يمثل الصفر "عدم وجود تمييز تماما ضد المرأة" وتمثل المئة "وجود تمييز كامل ضدها"، أظهرت إسرائيل أعلى مستوى من وجود تفاوت بين النساء والرجال، بين باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بواقع 4ر33.