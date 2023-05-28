فرجاني ساسي يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك

كشف فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، تفاصيل الرحيل عن الزمالك الموسم قبل الماضي، وعدم تجديد تعاقده.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية: "خلال وجود مرتضى منصور، كنا اتفقنا على كل شيء، لكن ارتباط الزمالك بدوري الأبطال أجل الأمور، ورحل المجلس بعد ذلك".

تابع: "بعض الأشخاص تحدثوا معي للتجديد، وكانوا يشترطون توقيع العقود الجديدة قبل الحديث عن مستحقاتي القديمة، وطلبت الحصول على جزء من هذه المستحقات دون جدوى، وكانت مستحقاتي تبلغ نصف العقد تقريبًا، ولم يوافقوا على سداد جزء من هذه المبالغ لإثبات حسن النية".

وواصل: "البعض كان يريد تجديد عقدي مع الزمالك للحصول على اللقطة، ولم أكن أمانع لكني طلبت فقط حصولي على جزء من مستحقاتي القديمة".

وأكمل ساسي: "لم يحدث أن طالبني مرتضى منصور أو أمير مرتضى بعدم التوقيع مع اللجان، بالعكس كانا يؤكدان عودتهما ويطلبان مني التجديد".

وأتم: "لم يحدث أنني طلبت 2 مليون يورو للتجديد مع الزمالك، ما طلبته لم يكن بعيدًا عن قيمة عقدي القديم".