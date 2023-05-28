مودي يفتتح المبنى الجديد للبرلمان الهندي

تشهد أروقة السلطة في الهند تحولا، في إطار جهود رئيس الوزراء، ناريندرا مودي لترسيخ إرثه، فيما يتطلع لولاية ثالثة، في المنصب، في الانتخابات الوطنية، التي تجرى العام المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن مودي، الذي يقود عملية تجديد شاملة للمركز، الذي يعود لحقبة الاستعمار، في العاصمة الهندية، افتتح مبنى البرلمان الجديد، اليوم، وهو مبنى حديث مكون من أربعة طوابق، تم بناؤه بتكلفة 7ر9 مليار روبية (117 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يحل المبنى الجديد محل المبنى، الذي يعود لقرن من الزمان، والذي شهد تبني دستور الهند المستقلة.

وهناك انتقادات بأن مبنى البرلمان الجديد، يمحو جزءا من تراث نيودلهي، الممتد لأكثر من قرن من الزمان، ويتهم مودي باستخدامه للترويج للأيديولوجية الوطنية الهندوسية لحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا".

وكان مودي قد ذكر أمس الأول الجمعة إن مبنى البرلمان الجديد سيبعث على فخر جميع الهنود، وشارك مقطع فيديو للمجمع الذي تم بناؤه حديثا.

ويعكس مبنى البرلمان الجديد تنوع الثقافة الهندية، بسجاجيد من ميرزابور بولاية أوتار براديش وأرضية من خشب الخيزران من تريبورا وأحجار منقوشة من راجاستان.