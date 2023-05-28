وزير الداخلية التركي: التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يسير دون مشكلات حتى الآن

أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، أن التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يسير دون أي مشكلات حتى الآن، مؤكدًا أن قوات الأمن لم تسجل أي خرق أمني.

جاء ذلك بعد أن أدلى «صويلو» بصوته في جولة الإعادة، في مدرسة دوبروكا الثانوية في منطقة غازي عثمان باشا بإسطنبول.

وأشار «صويلو»، في تصريحات نقلتها «القاهرة الإخبارية» عن إعلام تركي، إلى أنه تم نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع، مؤكدًا أن القوات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي خرق أمني.

وأضاف: «حاليًا سيدلي 60 مليونًا و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن».

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا، وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى التي أُجريت يوم 14 مايو الجاري.