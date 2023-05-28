مودي: مبنى البرلمان الجديد إيذان بنهضة الهند المتقدمة

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، افتتاح مبنى البرلمان الجديد، بأنه لحظة خالدة في رحلة تطور البلاد، مؤكدا أن ذلك سيكون إيذانا بفجر هند متقدمة تعتمد على نفسها، وتلهم أيضا تقدم دول أخرى.

وفي كلمة أدلى بها في القاعة الكبرى للبرلمان "لوك سبها"، التي تشبه الكهف، قال مودي إن البرلمان الجديد يعكس تطلعات، وعزم "الهند الجديدة" على العمل نحو تحقيق أهداف جديدة.

وقال إن "كل قرار سيتم اتخاذه هنا، سيضع أساس مستقبل الهند المجيد، والسبيل نحو تمكين الفقراء والمنبوذين والمتخلفين والقبائل وأصحاب الاحتياجات الخاصة والقطاعات المهمشة الأخرى للمضي قدما"، مضيفا أنه "يجب تكريس كل حجر وجدار لمبنى البرلمان هذا، من أجل رفاهية الفقراء".

كان مودي قد افتتح المبنى الجديد اليوم الأحد، في وجود كهنة هنود، يرتلون النصوص القديمة من فيدا (الكتاب المقدس للديانة الهندوسية).

كان مودي قد ذكر أمس الأول الجمعة، أن مبنى البرلمان الجديد سيبعث على فخر جميع الهنود، وشارك مقطع فيديو للمجمع الذي تم بناؤه حديثا.

ويعكس المبنى الجديد تنوع الثقافة الهندية، بسجاجيد من ميرزابور بولاية أوتار براديش وأرضية من خشب الخيزران من تريبورا وأحجار منقوشة من راجاستان.