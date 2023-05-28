إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية ورفع 213 طن قمامة بالفيوم

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صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، قامت أمس الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية بالتعاون مع قوات الشرطة، بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية منشأة دكم الزراعية، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 8 أسهم

كما تمت إزالة كشك خشبي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية بطريق القاهرة الفيوم بزمام قرية بيهمو، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم أمس القيام بحملات صيانة لأعمدة الإنارة بطريق القاهرة الفيوم وطريق بحيرة قارون كما أسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع 207 أطنان قمامة و6 أطنان أتربة.