صبحي: انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي في يوليو

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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استمرار مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي في منصبه، مع الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهر يوليو.

وقال أشرف صبحي في تصريحات رسمية مساء اليوم الأحد: "كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية، ونحاول الوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية".

وأشار إلي أن الأندية الشعبية مثل الإتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانة كبيرة لدى الدولة، نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وتابع: "نحترم أحكام القضاء، ومجلس إدارة الإسماعيلي مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو".

وأكمل: "الوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره، حيث يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر".

وأتم وزير الشباب والرياضة حديثه: "لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها، فمجال كرة القدم استثمار واقتصاد، والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين، الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيء آخر".