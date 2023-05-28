السجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب وسرقته بسبب علاقة غير شرعية في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم جنايات مركز منيا القمح لسنة 2022، بمعاقبة 6 أشخاص، بينهم سيدة، بالسجن المؤبد لهم جميعًا؛ لاتهامهم بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بسبب علاقة غير شرعية بين المتهمة والمجني عليه وتهديد الأخير لها بنشر مقاطع تخص تلك العلاقة بدائرة مركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو أحمد م ع ت، 43 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم في قرية تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من: ياسمين س إ ح ال، ورضا ف أ ع، وهيثم ح ع إ، وتامر س ع ال، وأحمد ف ع ال، ووليد س م ع، بينهم اثنين مقيمين في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه، وقررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.