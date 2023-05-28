عمرو مصطفى: هتبرع بالتعويض المادي لألحاني المسروقة في المهرجانات لـ «تحيا مصر»

قال الملحن عمرو مصطفى، إن حقوق ألحانه تحولت إلى أغاني مهرجانات دون علمه، وهو أحد أسباب خلافه مع المنتج الفني محسن جابر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك شركة تابعة لمجموعة شركات المنتج محسن جابر ومقرها في لبنان، تُباع مرة أخرى لمؤدو المهرجانات.

وطالب الملحن عمرو مصطفى بالتعويض المادي من شركة المنتج الفني محسن جابر، عن هذه الألحان التي تم سرقتها لأغاني المهرجانات، منوهًا أنه سيتبرع بها إلى صندوق تحيا مصر.

وعقب: «المغنيين بتوع المهرجانات بياخدوا ألحاني يغنوها ومش بيكتبوا عليها اسمي»، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحرب ثقافية وتدمير للموسيقى.

وتابع: «أنا قلت أبدأ بالخير تاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بوقي، لكن هتحاربني في مشروعي الجديد وفي تراث عايزة أحييه هفتح كل الدفاتر».

وأضاف أنه ألبومه الجديد حقق ناجحًا كبيرًا ولكن الإعلام تجاهل ذلك، رغم حصوله على لقب أحسن مطرب من وزارة الثقافة ووزارة الخارجية واتحاد المنتجين العرب، مؤكدًا أن ما يحدث له في مشروعه الجديد بالذكاء الاصطناعي جزء من حرب يتعرض لها لأنه بدأ يغني.

وأكد أنه لا يوجد حقوق ملكية فكرية لبصمة الصوت، ولكنه سيعطي المقابل المادي من مشروعه الجديد لإحياء تراث أم كلثوم لعائلتها احترامًا للناحية الأدبية، مُبينًا أنه كان يحلم بالتلحين لأم كلثوم لأنه لا يوجد مطرب ينافسه في الجيل الحالي نظرًا للتاريخ الموسيقي الكبير الذي يمتلكه.