فرجاني ساسي: «من حقي تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاتي»

قال التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق، إن تقدمه بشكوى ضد الأبيض يعد حقا له في ظل عدم حصوله على نصف عقده.

وأضاف ساسي في تصريحات تليفزيونية: "إن أشتكي نادي الزمالك هذا لأنه حقي، قيمة نصف عقدي تقريبا لم أحصل عليها حتى الآن".

وتابع: "من أجل رد الجميل للجماهير كنت أقدم كل شيء داخل الملعب، لكن لا يمكن أن أتنازل عن مستحقاتي بهذا الشكل، من الممكن التنازل عن جزء منه وليس بالكامل".

وواصل ساسي: "رحيلي عن الزمالك كان صعبًا وبعض الجماهير شعرت بالحزن، كان أمامي السير بالعاطفة أو بالقانون، تغيرت أكثر من لجنة ولم أشعر بالأمان ولم تتضح الأمور".

وأوضح: "كان يجب اتخاذ قرارساسي: من حقي شكوى الزمالك بسبب مستحقاتي.. والرحيل عن الفريق أصعب قرار في حياتي بالعقل، أعلم أن بعض الجماهير ستشعر بالحزن مني لكن كان من الصعب أن أتحدث حينها ويؤخذ الكلام علي".

وأشار: "رحيلي كان أصعب قرارًا اتخذته في حياتي، الأجواء كانت ضبابية بالزمالك خلال فترة تواجد اللجان التي فشلت في حل أزمة مستحقاتي، كان أمرًا صعبًا أن أرحل بمنتصف الموسم ولكن الفريق حصد الدوري بدوني".

وأتم: "عندما توج الزمالك بالدوري تم وضع صورتي ضمن المتوجين وهذا أسعدني، لو كان لاعبا آخر لن يتم وضعه".