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تحدث زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، الذي ينافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في جولة إعادة تاريخية للانتخابات الرئاسية في تركيا، إلى أنصاره، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.

ولم يعترف كليتشدار أوغلو بالهزيمة في الانتخابات بشكل مباشر، إلا أن تصريحاته بدت وكأنها تشير إلى خسارته.

وقال كليتشدار أوغلو "أنا حزين أن مشكلات أكبر تنتظر بلادنا"، وذلك فى الوقت الذي تشير فيه نتائج الفرز إلى زيادة التأييد لأردوغان. وأعرب عن شكره لأكثر من 25 مليون شخص صوتوا لصالحه ودعاهم إلى الحفاظ على معنوياتهم العالية.

وأعرب عن شكره لأنصاره لدعمهم "ديمقراطيتنا" و"لكفاحهم من أجل دولتنا".

وانتقد مشكلات الحملة الانتخابية التي وصفها مراقبون بأنها غير عادلة، في ظل سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام.

وشكر كليتشدار أوغلو "تحالف الديمقراطية"، وهو ائتلاف الأحزاب التي تجمعت بهدف هزيمة أردوغان الذي يحكم البلاد من فترة طويلة.

وقال كليتشدار أوغلو"لقد ظهرت رغبة الشعب في استبدال نظام استبدادي على الرغم من كل القمع في هذه الانتخابات".

وتابع "مسيرتنا ستستمر.. تحلوا بالثقة.. سوف نعمل من أجل تركيا أكثر ديمقراطية".