زيلينسكي: القيادة الروسية ستسقط بعد الهزيمة في الحرب

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقوط القيادة الروسية بعد هزيمتها في حرب الكرملين على أوكرانيا، وفق قوله.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو: "كييف وجميع مدننا، بلدنا أوكرانيا كلها ستضع حدا لتاريخ استبداد موسكو، الذي استعبد العديد من الشعوب المختلفة لفترة طويلة للغاية".

ولم يُشاهد زيلينسكي في غرفة كالمعتاد في هذه المناسبة، ولكن في ضوء المساء في الشارع أمام المكتب الرئاسي في كييف.

وأوضح أن الدفاع الجوي الأوكراني نجح في صد واحدة من أكبر هجمات الطائرات المسيرة الروسية بالكامل تقريبا منذ بداية الحرب، مضيفا أن كييف نجت من الفظائع طوال تاريخها وستنجو أيضا من الهجمات الروسية ولن تسمح بغزوها.

وذكر زيلينسكي أن أسلحة مثل طائرات شاهد المسيرة المستخدمة في الهجوم لا يمكن أن تنقذ حكام روسيا، مضيفا أنه نظرا لأنها تحتقر الحياة والثقافة ، فإن روسيا لا يمكنها إلا أن تخسر الحرب.