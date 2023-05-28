وزير الخارجية الروسي يشيد بتصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الذي شكك في هدف كييف المتمثل في استعادة كل أراضيها، تعد خطوة أولى نحو فهم كيف تسير الأمور على الأرض اليوم.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، "اليوم، سمعت بيانا أدلى به رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، قال فيه إن أوكرانيا على ما يبدو لا يمكن أن تتوقع استعادة جميع أراضيها في المستقبل القريب." بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع وزير الخارجية الروسي "هذه خطوة للأمام نحو فهم كيف تسير الأمور على الأرض الآن."

ونشر الصحفي الروسي بافيل زاروبين مقتطفات من المقابلة على قناته عبر تلجرام اليوم الأحد.

وقال ميلي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال التي تتألف من الدول التي ترسل أسلحة إلى كييف الخميس الماضي، إنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها في المدى القريب.

وذكر الجنرال الأمريكي أن هدف كييف الاستراتيجي المتمثل في استعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية يمكن تحقيقه من الناحية العسكرية، ولكن ليس على المدى القريب.