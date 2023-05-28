شعبة الدواجن: توقف المعاملات الآجلة يعوق عودة المنتجين للقطاع رغم انخفاض سعر الأعلاف

• عبدالعزيز السيد: السعر العادل للصويا لا يتجاوز 22 ألف جنيه

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن توقف المعاملات الآجلة من قبل مصانع الأعلاف أعاق عودة صغار المنتجين للقطاع مرة أخرى، رغم انخفاض سعر الأعلاف، مشيرا إلى أن سعر العلف (منتج نهائى) تراجع من 30 ألف جنيه للطن خلال الشهر الماضى، إلى 23.8 ألف جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وأوضح السيد أن صغار المنتجين اعتادوا على شراء الأعلاف مع بداية الدورة الإنتاجية، على أن يسدد قيمتها طوال فترة الإنتاج على فترات متقطعة، لافتا إلى أن هذا النظام متوقف منذ نهاية العام الماضى، نتيجة ارتفاع التكلفة والارتفاعات اليومية التى كانت تحدث فى سعر الأعلاف.

ولفت إلى ضرورة تدخل البنوك بآلية لتمويل المنتجين، وضمان دورات الإنتاج (المنتج النهائي)، مشيرا إلى أن صغار المنتجين يشكلون النسبة الأكبر من القطاع، وستساهم عودتهم فى زيادة المعروض بنسبة كبيرة جدا وبالتبعية تراجع الأسعار للمستهلك النهائى.

وذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أنه رغم انخفاض سعر الصويا من 42 ألف جنيه الشهر الماضى، إلى 36 ألف جنيه أمس، إلا أن السعر الحالى يتجاوز السعر العادل بـ14 ألف جنيه.

وأوضح أن السعر العالمى للصويا يسجل 650 دولارا للطن باحتساب تكلفة الشحن، أى أنه بعد احتساب قيمة المصاريف الأخرى وإضافة هامش ربح مناسب، يجب ألا يتجاوز سعره الـ22 ألف جنيه للطن، باعتبار سعر صرف الدولار يسجل 31 جنيها تقريبا.