 إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله.. ومواجهات في شمال الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله.. ومواجهات في شمال الضفة

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 11:47 م

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مُحافظة "رام الله" وسط الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال محافظة "جنين"، شمالا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال في قرية "المغير"، شمال شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتهما، قبل أن تعتقل أحدهما (لم تعرف هويته بعد)، فيما نقل المصاب الآخر إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أن حالة المصاب الذي وصل مجمع فلسطين الطبي متوسطة، مبينة أنه أصيب في الفخذ والصدر.

وفي جنين، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "عرابة".

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