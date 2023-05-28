تقرير: ترامب عرض وثائق البيت الأبيض السرية على زائريه بمنتجع مارالاجو

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن شهودا أخبروا المدعين العامين في قضية تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع وثائق البيت الأبيض السرية، أن ترامب كانت لديه عادة عرض تلك الوثائق على زائريه في منتجعه الخاص "مارالاجو" بولاية فلوريدا.



وقالت مصادر للصحيفة الأمريكية إن شهودا اتهموا ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية في مكان من مكتبه حيث كانت مرئية، وفي بعض الأوقات كان يعرضها على زائريه.



ويأتي التقرير بينما يواجه ترامب (76 عاما) الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة العام المقبل، تحقيقا جنائيا بوزارة العدل بشأن ما إذا كان قد انتهك القوانين المرتبطة بالأمن القومي من خلال إساءة التعامل مع الوثائق السرية بنقلها من البيت الأبيض في نهاية فترته الرئاسية.



وفتش عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" منتجع ترامب في أغسطس الماضي، بعد عدة محاولات للحكومة الفيدرالية لتتبع الوثائق المفقودة.



كان ترامب ومساعديه قد أرسلوا 184وثيقة من مارالاجو إلى الأرشيف الوطني في يناير من العام الماضي، بعدما تواصلت معه إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية.



وفي مطلع يونيو، زار عناصر "إف.بي.آي" ومسئول من وزارة العدل مارالاجو من أجل صناديق الوثائق السرية الموجودة في قبو المنتجع.



وقام محامي ترامب بتسليم أكثر من 38 وثيقة حينها، واتبع المسئولون التوجيهات بوضع قفل على باب الغرفة.



وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن موظفين لدي ترامب قاما بنقل صناديق الوثائق في مارالاجو قبل يوم من زيارة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو توقيت يعتبره المحققون مثيرا للشبهات.



وقال مصدر للصحيفة إن ترامب ومساعديه أجروا "بروفة نهائية" لنقل الأوراق الحساسة بالمكان.



من جهته، وصف متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق في تصريحات لـ"واشنطن بوست"، التحقيق المتعلق بالوثائق السرية بأنه "حملة مدفوعة سياسيا ضد ترامب تم اختلاقها للتدخل في الانتخابات ومنع الشعب الأمريكي من إعادته إلى البيت الأبيض"، على حد قوله.