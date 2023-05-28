إيمان الحصري: اهتمام السعودية بالفن المصري يستحق الشكر والامتنان

وجه برنامج "مساء dmc، الشكر للمملكة العربية السعودية على اهتمامها البالغ بالفن المصري، وتقدير وتكريم الفنانين المصريين، والاحتفاء بما قدموه من إبداع للجماهير في كل أنحاء الوطن العربي.

وأكدت الإعلامية إيمان الحصري خلال البرنامج عبر قناة dmc، أننا فخورون دوماً بالفن المصري وبوصوله للعالمية، ونسعد جميعاً بتكريم نجومنا في المحافل الدولية، قائلة: "قد إيه كنا فخورين بتكريم الفنان المصري العالمي يوسف شاهين بمهرجان كان، وقد إيه فخورين بتكريم عمرو دياب في عدد كبير أوي من الاحتفالات الدولية".

أضافت: "بنبقى فرحانين إن الفن المصري وصل للعالمية، وده بيكون سبب في سعادتنا، لأن الفن المصري له بصمته، والعالم بيهتم بمتابعة الفن المصري، لذلك كنا سعداء بمتابعة واهتمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالفن والموسيقى والغناء المصري، وده اللي ظهر في تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة وفي الحفلة اللي أحيوا فيها التراث المصري لموسيقارنا محمد الموجي".

وشددت الحصري على أن هذا الاهتمام الكبير من المملكة العربية السعودية بالفن المصري يجعلنا فخورين بمبدعينا، ونشعر بعظمة الفن المصري، ويصنع لدينا حالة من الامتنان لكل من يقدر هذا الفن، خاصة الأشقاء في السعودية لحبهم للفن المصري وتقديرهم للفنانين المصريين".

تابعت: "هذا الاهتمام يستحق كل الشكر والامتنان، وأكيد الدعم والترحيب الكبير ده بالفن المصري ليس غريب أبدا على أشقائنا في السعودية واللي دايما اتعودنا منهم إنه الفن المصري سواء تمثيل أو غناء بيكون له مساحة كبيرة في الحفلات والمهرجانات لديهم.. فلهم كل الشكر والتقدير".