أكد الموسيقار عمر خيرت، أن تكريمه وحصوله على جائزة شخصية العام الثقافية، في الدورة الـ17 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، ليس تكريمًا له فقط ولكن تكريم لمصر وللموسيقى روح الفنون.



وروى خلال حوار مع الإعلامية هالة سرحان، بثه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، تفاصيل تلقيه مكالمة هاتفية من الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في بداية مشواره الفني، أبدى فيها إعجابه بالموسيقى التصويرية لمسلسل «ضمير أبلة حكمت».



وذكر أن الموسيقار محمود الشريق اتصل به ليعبر عن إعجابه بموسيقى مسلسل «اللقاء الثاني».



وعن رأيه في أغاني الراب والمهرجانات، قال: من حق كل شخص الاستماع لما يُحبه أو يفضله من أنواع الموسيقى المختلفة، مؤكدًا أنه في نفس الوقت لا يصح إلا الصحيح وأن هذا النوع من الأغاني ما هو إلا مجرد حالة.



وسألته الإعلامية عن رأيه في أغنية «بنت الجيران»، لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، رد: «أغنية سكر محلي محطوط على كريمة دي حلوة، وشاكوش صوته حلو وشاطر، لكن وأنتَ لوحدك ونفسك تسمعي موسيقى هتحطي كريمة دي، الأغاني دي ليها وقتها في الأفراح مثلًا».



وقال إن الفنان أحمد سعد يمتلك «بحة» صوت جميلة، وأن أغنية «اليوم الحلو ده» رائعة.



وبسؤاله عن أغنية «ملطشة القلوب» للمطرب مصطفى شوقي، أكد أنه لم يستمع إلى الأغنية من قبل، لتذكر له الإعلامية هالة سرحان بعض كلمات الأغنية، ليعلق ساخرًا: «يا جماله ده إيه العظمة دي»، مضيفًا أن كلمات الأغنية سيئة وأنه يرفض الإسفاف.