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منتخب السنغال يودع مونديال الشباب من دور المجموعات

محمد عاطف
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 2:12 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 2:12 ص

ودع منتخب السنغال بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا من دور المجموعات، بعد تعادله مع المنتخب الكولومبي اليوم الأحد.

وسقط المنتخب السنغالي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الكولومبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي لا بلاتا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال الشباب.

سجل منتخب أسود الترانجا هدف التقدم عن طريق اللاعب مامادو كامارا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك المنتخب الكولومبي هدف التعادل عن طريق لاعبه أوسكار كورتيس في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الكولومبي رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الرابعة وحجز مقعده في دور الـ 16 من البطولة، فيما ودع المنتخب السنغالي بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين.


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