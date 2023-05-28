تقرير: الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أطلقته قوات كييف باتجاه ماريوبول

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم السبت، صاروخا أطلقته قوات كييف، باتجاه مدينة ماريوبول، بحسب ما ذكره مصدر في السلطات المحلية بالمدينة لوكالة أنباء "تاس".

وأكد المصدر: "اليوم في ماريوبول، أسقطت منظومات الدفاع الجوي صاروخا"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

وذكرت القناة أن قوات كييف أطلقت صاروخين بعيدي المدى على ماريوبول، يوم أمس الجمعة، وعلى الأرجح كانا من طراز "ستورم شادو"، التي سلّمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية، في حين لم تقع أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية بالمدينة.

وفي تصريحات سابقة له، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في حديث لـ "آر تي"، أن على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأرتيوموفسك وماريوبول والمدن الأخرى التي انضمت إلى روسيا.