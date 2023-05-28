وصل السلطان العماني هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تستغرق يومين.



ونشرت وكالة الأنباء العمانية، مقطع فيديو يرصد إجراء مراسم استقبال رسمية لعاهل البلاد بقصر سعد آباد بالعاصمة طهران، حيث كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقدمة المستقبلين والمرحبين بالسلطان العماني.



وعقب ذلك اصطحب «رئيسي» السلطان العماني إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني الإيراني، ثم تفقد القائدان حرس الشرف الذي أدى التحية للسلطان.



بعدها توجه القائدان إلى مبنى الاستقبال، حيث صافح السلطان العماني كبار مستقبليه من الجانب الإيراني، فيما صافح «رئيسي» أعضاء الوفد الرسمي العماني.







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مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدى وصوله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تستغرق يومين.#العمانية https://t.co/tgfFaTrZ92 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 28, 2023