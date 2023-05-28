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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة فايزاباد بإقليم بدخشان الأفغاني اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كم جنوب شرق منطقة جورم في بدخشان وشعر بالهزات في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك باكستان والهند وجنوب طاجيكستان.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة إقليم بدخشان بأفغانستان منذ ثلاثة أيام.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب الزلزال.

وتعد أفغانستان المنطقة الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والانهيارات الثلجية والأمطار الغزيرة.. وفي الآونة الأخيرة، أدت الزلازل المتكررة في البلاد ولا سيما في عاصمة فايز آباد بدخشان، إلى زيادة مخاوف الناس.