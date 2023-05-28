 انطلاق فعاليات كرنفال الثقافات في العاصمة الألمانية بعد توقف 3 أعوام بسبب كورونا - بوابة الشروق
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انطلاق فعاليات كرنفال الثقافات في العاصمة الألمانية بعد توقف 3 أعوام بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 9:14 م

انطلق الاستعراض الكبير لكرنفال الثقافات في العاصمة الألمانية برلين، ظهر اليوم الأحد وذلك بعد توقفه لمدة 3 أعوام؛ بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، عبر تويتر، أن 50 مجموعة وعربة شقت طريقها تدريجيا، ووقف المتفرجون إلى جانب بعضهم البعض على طول الطريق الذى اكتظ بهم لإلقاء نظرة على الملابس باهظة الكلفة لنحو 2500 راقص وراقصة.

وكان الحشد مكتملا بصفة خاصة عند نقطة انطلاق الكرنفال.

وجاء موكب الكرنفال في هذا العام أصغر قليلا؛ لأسباب تتعلق بالتكاليف، إذ إن عدد المجموعات في الفترة الأخيرة قبل أعوام جائحة كورونا كان يقارب 90 مجموعة.

ويذكر أن الاستعراض يعد حدث الذروة في مهرجان المدينة الذي يستمر 4 أيام.

وكانت التوقعات تشير مؤخرا إلى أن يبلغ عدد زائري النسخة الخامسة والعشرين من كرنفال الثقافات سيبلغ نحو نصف مليون شخص.

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