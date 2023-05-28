عرضت فضائية «المشهد» مقطع فيديو يرصد وقوع مناوشات وانتهاكات لقوانين التصويت في مراكز الاقتراع التركية، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

وأظهر مقطع الفيديو تكسير أحد الأشخاص للأختام التي تستخدم في عملية التصويت.

وفي وقت سابق، قال أوزوغور أوزيل نائب زعيم المعارضة في تركيا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إن مراقبي الانتخابات التابعين للحزب في قرية في جنوب شرق البلاد تعرضوا لهجوم.

وكتب أوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تغريدة قال فيها إن «مراقبي الانتخابات التابعين للحزب في القرية تعرضوا للهجوم، كما تم كسر هواتفهم بعدما اعترضوا على مخالفات في عملية التصويت».

وأوضح أن الواقعة حدثت في قرية في محافظة شانلي، كما أن السياسي على صقر الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري كان في موقع الحادث. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وقال أوزيل إنه لم تكن هناك قوات أمن كافية وقت وقوع الحادث، وطالب السلطات بضمان أمن الانتخابات.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.