 بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.. أردوغان: الفائز الوحيد اليوم هو تركيا - بوابة الشروق
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بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.. أردوغان: الفائز الوحيد اليوم هو تركيا


نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 8:47 م

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، الشكر للجماهير المحتشدة أمام منزله في إسطنبول، وذلك بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، حسبما أشارت النتائج الأولية للجنة العليا للانتخابات.

وقال أردوغان "الشعب حملنا مسئولية الحكم لخمس سنوات مقبلة"، لافتا إلى أنه سيفعل ما بوسعه مقابل ثقة الشعب التركي فيه.

وأضاف أردوغان "قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".

وتابع "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كيليتشدار أوغلو على تسببه في تراجع الحزب"، مضيفا "نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا".

وتلقى أردوغان تهنئات من أمير قطر والرئيس الجزائري ووزير الوزراء الفلسطيني فور إظهار النتائج الأولية للانتخابات فوزه المرجح.

وحصل أردوغان على أكثر من 54٪ من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية التركية.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا بتوقيت تركيا، وأغلقت في الخامسة مساء.


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