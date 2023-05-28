قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ فرض رسم عند مغادرة البلاد قائم بالفعل ومعمول به منذ عشر سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قيمة هذا الرسم 50 جنيها، فيما تم رفعها في مشروع القانون الجديد إلى 100 جنيه.

وأوضح أنّ هناك محافظات مستنثناة من هذه الرسوم مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، موضحا أن المغادرة من هذه الأماكن لا تفرض عليها رسوم.

وأوضح أن المحافظات المستثناة عليها ضغط سياحي، وبالتالي قررت الدولة إعفاءها من هذا الرسم على سبيل تشجيع السياحة، موضحا أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بضم القاهرة والجيزة لهذا الاستثناء.

وأشار إلى أنّ هذا الرسم يُطبق على الجميع سواء مصريين أو سياح أجانب، ويتم تحصيله كجزء من تذكرة الطيران وبالتالي لا يثير أي تعطّلا للمسافر.

ونوه بأن رسم المغادرة موجود في كل دول العالم، لكنه غير محسوس لكونه يتم تحصيله مع التذكرة، موضحا أنّ هناك دولا تفرض هذا الرسم عند الوصول إليها أيضا لكن مصر لا تطبق ذلك.