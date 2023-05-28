 صلاح وفيرمينو يقودان هجوم ليفربول بالتشكيل المتوقع أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 12:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

صلاح وفيرمينو يقودان هجوم ليفربول بالتشكيل المتوقع أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 12:21 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 12:21 م

يستعد نادي ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الليفر مباراة اليوم من أجل إنهاء موسمه الحالي من الدوري الإنجليزي بتحقيق الانتصار، حيث يعد هذا الموسم هو الأسوأ لكتيبة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز حيث فشلوا في تحقيق أية ألقاب هذا الموسم بالإضافة إلى الفشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مباراة ساوثهامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندري روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك