قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بالاستمرار في تحويل مستشفيات بالخرطوم إلى ثكنات عسكرية

اتهمت قوات "الدعم السريع" السودانية، الجيش السوداني، بالاستمرار في تحويل مستشفيات بالعاصمة الخرطوم، إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، واستخدام بعضها لإطلاق القذائف بشكل عشوائي على المدنيين.

وقالت قوات "الدعم السريع"، في بيان نشرته، مساء اليوم السبت، على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل، :"لا تزال قوات الانقلابيين وأذرع فلول النظام البائد، تحتل عددا من المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، واستمرت في تحويل مستشفى المعلم إلى ثكنة عسكرية ومخازن للسلاح وتوزيع قناصة على السطح".

كما اتهمت "الدعم السريع" قوات الجيش بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية أيضا "ما يتجلى في استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب بتحويل مستشفى الآمل بالخرطوم بحري إلى منصة لإطلاق المدافع على الأحياء المأهولة بالسكان، وتستخدم أيضاً قوات الانقلابيين مستشفى البان جديد كثكنة عسكرية لقواتها".

وأضافت: "لا يزال مستشفى السلاح الطبي منصة أساسية لإطلاق قذائف المدافع عشوائياً على أحياء بحري وأم درمان والخرطوم، ورصد عدد من حالات القتل جراء القصف المدفعي مصدره مستشفى السلاح الطبي".

كما اتهمت "الدعم السريع" قوات الجيش بـ "نهب شحنات أدوية منظمة أطباء بلا حدود (أدوية متعلقة بالنساء والتوليد ووجبات الأطفال) لعدد من المستشفيات بالخرطوم، واعتقال الأطباء وسائقي الشاحنات".

واختتمت بيانها بالقول: "ندين حملة أذرع النظام البائد بخطف واجبار الأطباء لمعالجة جرحى الفلول، واستهداف الأطباء والكوادر الطبية وقيادة حملات تضليل واسعة على الكوادر الطبية".

وكان الجيش السوداني اتهم قوات "الدعم السريع"، في 11 مايو الجاري، بنهب ممتلكات عامة والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية.