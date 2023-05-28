 تركيا.. كيليتشدار أوغلو بعد فوز أردوغان: شهدنا أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات - بوابة الشروق
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تركيا.. كيليتشدار أوغلو بعد فوز أردوغان: شهدنا أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات


نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 10:15 م
وصف مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الانتخابات التركية التي جرت اليوم الأحد، بأنها واحدة من أكثر الانتخابات غير العادلة في تاريخ تركيا.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلنت اليوم، فتح 75.42 بالمئة من الصناديق في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية داخل البلاد وخارجها حتى اللحظة.

وقالت الهيئة إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 53.41 بالمئة من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59 بالمئة.

وعبر كليتشدار أوغلو عن حزنه في مؤتمر صحفي بثته قناة "الشرق" الإخبارية قائلا: "حزين لأن تركيا تنتظر مشاكل كبيرة وكثيرة".

وقال كليتشدار إن الشعب التركي حاول تغيير "الحكم الديكتاتوري" رغم كل الضغوط التي مورست عليه، مؤكدا أنه سيواصل النضال.

وشكر كليتشدار كل من صوت له في الانتخابات، لافتا إلى أن المعارضة التركية تعرضت لضغوطات خارجة عن القانون.

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