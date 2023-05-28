 البطريق والمناخ والسياحة في بؤرة اهتمام اجتماع هلسنكي بشأن معاهدة القارة القطبية الجنوبية - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 9:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

البطريق والمناخ والسياحة في بؤرة اهتمام اجتماع هلسنكي بشأن معاهدة القارة القطبية الجنوبية


نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 8:46 ص

من المقرر أن تستضيف فنلندا "الاجتماع التشاوري السنوي لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية" اعتبارا من اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يناقش أكثر من 300 مشارك الاهتمامات المشتركة المتعلقة بالقارة.

كما أنه من المقرر أن تركز اطراف المعاهدة على تحسين سبل حماية طيور البطريق وآثار تغير المناخ وزيادة السياحة في القطب الجنوبي خلال المؤتمر الذي يستمر حتى 8 يونيو.

وتعتزم فنلندا، التي تستضيف المؤتمر لأول مرة، انتهاز فرصة الاجتماع لوضع روابط بين المنطقتين القطبيتين فيما يتعلق بتغير المناخ. ولأول مرة، سيكون للمؤتمر يوم محدد للمناخ.

ودعت منظمة "تحالف القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي" البيئية أطراف "الاجتماع التشاوري السنوي لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية" إلى وضع بطريق الإمبراطور المتوطن في القارة القطبية الجنوبية تحت حماية خاصة من خلال تحديد محميات جديدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك