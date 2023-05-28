حارس الكاميرون السابق: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

يرى توماس نكونو الحارس السابق لمنتخب الكاميرون، أن الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.
وقال نكونو في تصريحات تليفزيونية: "أنتظر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعرف أنه سيكون نهائيا مشرفا للكرة الإفريقية".
وأضاف: "الأهلي يلعب المباريات النهائية كثيرا، وهذه ميزة كبيرة، وأرى أنه المرشح المفضل للتتويج باللقب".
وعن حارس الأهلي محمد الشناوي، قال: "أعرفه جيدا ليس فقط مع الأهلي ولكن مع منتخب مصر، وتقدم مستواه كثيرا وربما تكون له فرصة للاحتراف في أوروبا".
وأتم: "في ظل إصابة الشناوي، من وجهة نظري أن يشارك الحارس الثاني (مصطفى شوبير)".