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مسئول ألماني ينتقد تردد بلاده في التفاعل مع أطروحات ماكرون بشأن أوروبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:43 م

انتقد رئيس حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، هندريك فوست، تردد بلاده في التفاعل مع أطروحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السياسة الأوروبية.

وقال فوست، في مدونة صوتية لمجلة "بوليتيكو" الألمانية، إن ماكرون يعمل بشكل لا يضاهيه فيه أحد من أجل ضمان أن تقدم أوروبا إجابات مشتركة على التحديات الكبرى في هذا العصر".

وأضاف: "ماكرون يستحق ردا على دوافعه، وعلى يده الممدودة باستمرار".  

ويرى فوست أن الرئيس الفرنسي مصدر إلهام دائم لزيادة القواسم الأوروبية المشتركة، لكنه يفتقد رد فعل من الجانب الألماني.

وقال: "إنه يأخذ زمام المبادرة في المناقشات السياسية من أجل أوروبا مشتركة وأقوى. لكن ما هو جوابنا؟ يتم توجيه السؤال لنا لأول مرة قبل أن نبادر نحن بالإشارة إلى آخرين". 

ويتواجد ماكرون في ألمانيا منذ أول أمس الأحد في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.

وسيتسلم الرئيس الفرنسي جائزة ويستفاليا للسلام اليوم الثلاثاء في مدينة مونستر بولاية شمال الراين-ويستفاليا تكريما لجهوده في تعميق التعاون الأوروبي.

وفي خطاب ألقاه في دريسدن أمس الاثنين، دعا ماكرون بحماس إلى الدفاع عن أوروبا وحذر بشكل مُلح من تصاعد التطرف فيها.

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