رويترز عن شهود عيان: الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح الفلسطينية

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الثلاثاء، عن شهود أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الدبابات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من مسجد العودة وسط رفح، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيصدر بيانًا بشأن الأمر.

من جانبها، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن إعلام فلسطيني قوله، إن «القوات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة في محيط منطقة العودة وسط مدينة رفح».

وتجدد القصف الإسرائيلي على منطقة تل السلطان في رفح، بعد أقل من يوم على مقتل عشرات عن استهداف خيام النازحين في المدينة الفلسطينية.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقوع ما وصفه بـ«خطأ مأساوي»، بعدما أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة إلى مقتل ما يزيد على 45 شخصا.

وقال نتنياهو: «في رفح، قمنا بإجلاء نحو مليون مدني وعلى الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا»، وفقًا لمزاعمه