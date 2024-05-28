تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على 9 مدن ومقاطعات في تايوان بسبب تقلبات جوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على تسع مدن ومقاطعات في البلاد بسبب تقلبات جوية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أورده موقع "فوكوس" التايواني الاخباري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مدار اليوم، على أجزاء من تايتشونج ومقاطعتي يونلين ونانتو في وسط البلاد، ومقاطعة تشيايي وتاينان وكاوشيونج ومقاطعة بينجتونج في الجنوب، وفي مقاطعتي تايتونج وهوالين في الشرق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث صواعق وهبوب رياح قوية في تلك المناطق، بالإضافة إلى احتمال حدوث انهيارات أرضية وتساقط للصخور في المناطق الجبلية، ووقوع فيضانات في المناطق المنخفضة.