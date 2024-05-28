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إيطاليا: رجال الإنقاذ ينتشلون جثة رضيع من البحر المتوسط

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 7:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 7:17 م

قالت منظمة إغاثة تعمل فى منطقة البحر المتوسط اليوم الثلاثاء إنها انتشلت جثة رضيع (6 أشهر) على قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت منظمة الإغاثة "اس او اس هيومانيتي" إنه تم العثور على الجثة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن قارب يقل أكثر من 40 مهاجرا.

وقامت قوات حرس السواحل الإيطالية بنقل جثة الرضيع إلى جزيرة لامبيدوسا مع شقيق له ووالدتهما، حسبما ذلك وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وتردد أن قارب المهاجرين أبحر من مدينة صفاقس التونسية قبل يومين.

وذكرت المنظمة أن سفينتها "هيومانتي 1" التي اكتشفت جثة الرضيع، كانت متجهة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي وعلى متنها 185 شخصا بعدما قالت بعمليتي إنقاذ.

وأشارت إلى أن بعض الناجين كانوا يعانون من الإرهاق ودوار البحر وحروق.


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